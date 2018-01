Calciomercato Bari, la novità Coda. Il Foggia va su Izco

BARI - Il mirino di Sogliano è puntato su quei due o tre acquisti di spessore in grado di dare una svolta decisiva al campionato. Nelle ultime ore è stato accostato al Bari Massimo Coda del Benevento. Per il ruolo di regista in prima battuta si pensa a Vacca del Foggia. Da non trascurare Memushaj del Benevento. Restando in Puglia, il mercato del Foggia si accende: il direttore sportivo Nember ha sondato Mariano Izco, esperto centrocampista del Crotone. L’argentino prenderebbe proprio il posto di Vacca al centro della manovra della squadra di Stroppa.

