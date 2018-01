Lazio, il sogno resta Baselli

ROMA - L’ acquisto in via di definizione di Martin Caceres, la priorità di un portiere esperto da affiancare a Strakosha, forse un mediano da accoppiare a Leiva, dopo che Di Gennaro ieri in allenamento ha avvertito nuovi fastidi muscolari e andrà ricontrollato. La Lazio riflette su come intervenire a gennaio, l’organico è competitivo e ci sono pedine ancora poco sfruttate (da Felipe Anderson a Nani passando per Basta e Wallace, frenati dagli infortuni), l’unica operazione dovrebbe essere legata all’arrivo di Caceres, tuttavia Inzaghi spinge affinché il livello delle alternative possa essere potenziato. Da qui alla fine della stagione la Lazio, ancora impegnata su tre fronti, giocherà più partite rispetto a Inter, Napoli, Roma e Juve. Bisognerà farsi trovare pronti, serviranno tutti. Simone chiede un mediano basso, un incontrista che sappia dare il cambio davanti alla difesa a Lucas Leiva. Può adattare Parolo o Murgia in questo ruolo, ma si tratta di due incursori, abituati ad agire come interni di una linea a tre.

Di Gennaro, appena rientrato da due mesi di stop, è chiamato a dare dei segnali, ma la Lazio potrebbe riflettere su operazioni in prospettiva, investendo soldi su giocatori che migliorerebbero il reparto subito e per la prossima stagione. Così, raccontano gli operatori di mercato, il club biancoceleste potrebbe tornare alla carica per Daniele Baselli, centrocampista del Torino, 25 anni. Piace moltissimo a Simone Inzaghi, che lo aveva inserito in una lista di nomi presentata in società la scorsa estate. L’ex mediano dell’Atalanta era in scadenza e sembrava poter finire sul mercato. In estate ha prolungato, Cairo lo valuta 15 milioni di euro. E’ difficile che oggi possa lasciarlo andare, ma alla Lazio potrebbe interessare per giugno considerando quante pretendenti si sono avvicinate a Bryan Cristante, uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta.

