Roma, dall'Inghilterra: «Pellegrini corteggiato da tre big di Premier League»

ROMA - Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini piace molto alle big di Premier League. Questo è almeno quello che scrive il “Mirror”. Secondo il tabloid il giovane calciatore giallorosso sarebbe finito nel mirino di Manchester City, Manchester United e Chelsea. A stuzzicare l'attenzione dei tre big club inglesi sarebbe stato il fatto che Pellegrini non avrebbe trovato finora abbastanza spazio nell’undici titolare di Di Francesco. «Una sua cessione porterebbe in cassa soldi utili per il mercato romanista», si legge sempre sul tabloid che aggiunge anche l'entità dell'offerta: 21 milioni di euro.