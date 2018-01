Calciomercato Cagliari, idee dal Benevento: Costa e Letizia

CAGLIARI - Il Cagliari si muove sul mercato. Con Marco Capuano al Crotone, è venuta meno la contropartita da girare alla Spal per avere, attraverso il Bologna, Marios Oikonomou. Il greco a questo punto sembra indirizzato verso il Bari. I rossoblì comunque continuano a seguire la pista che conduce ad Andrea Costa, del Benevento. Con i sanniti è in piedi anche un'altra trattativa: in Sardegna dal Benevento può arrivare Gaetano Letizia, che può giostrare sia a destra che a sinistra. Diego Lopez, però vorrebbe un mancino, ma vanno cercate soluzioni alternative a quella di Maxi Olivera, bloccato dalla Fiorentina. Quest'ultima però potrebbe liberare verso il Cagliari il centrocampista Carlos Lopez. Niccolò Giannetti lascerà Cagliari e c’è il Chievo in prima fila, oltre a qualche opzione in B tra cui il Perugia.

CALCIOMERCATO

TUTTO SUL CAGLIARI