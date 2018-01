Calciomercato, dalla Spagna: «Napoli, Deulofeu ad un passo»

ROMA - Deulofeu-Napoli, ci siamo. La trattativa tra il club di De Laurentiis e il Barcellona si sarebbe quasi conclusa sulla base di 17 milioni di euro, secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica spagnola RAC1, da sempre molto vicina agli ambienti societari catalani.

Calciomercato Napoli, tutti i nomi sulla lista di Giuntoli Dopo un tira e molla attorno alla cifra, partito dalla richiesta di 20 milioni di euro (cifra prevista dalla clausola rescissoria) da parte del club blaugrana e proseguito con la controfferta del Napoli - 15 milioni - l'accordo si potrebbe trovare a 17, con la formula del prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Formula che però vorrebbero a Barcellona ma non a Napoli, dove preferirebbero il diritto e non l'obbligo. Ieri, la mancata convocazione per il match di questa sera in Coppa del Re contro l'Espanyol, oggi la quasi definizione della trattativa. Il rifiuto di Verdi sembra ormai un ricordo, Sarri potrebbe trovare l'ex Milan in rosa già per la prossima partita di campionato.

