NAPOLI - Un rinforzo a sorpresa per il Napoli. La società azzurra nelle ultime ore è vicinissima alla definizione dell’arrivo del brasiliano Carlos Vinicius Alves Morais, attaccante di 22 anni, che gioca in Portogallo in Segunda Liga con il Real Sport Club. Punta centrale, alto 1,90, è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe essere nelle prossime ore in Italia per le visite mediche!

