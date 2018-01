Juventus, torna Pirlo. Ma è il figlio Nicolò

Il campione disse in tempi non sospetti: «Mi somiglia»

TORINO - Pirlo alla Juve. Non si tratta di un grande di ritorno, ma di una nuova storia che potrebbe iniziare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nel dorso di Torino, Nicolò. figlio 15enne del campione del mondo, presto potrebbe fare un provino con i bianconeri ed entrare a fare parte della squadra Under 16. Attualmente gioca nel Pecetto, indossando la maglia numero 8. E' un classe 2003. In tempi non sospetti lo stesso Pirlo disse del figlio: «Mi somiglia tanto, è tecnico e poco grintoso e si diverte a giocare a calcio, che è la cosa più importante».