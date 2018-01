Calciomercato Roma, è fatta per Emerson al Chelsea. Per Dzeko ci siamo quasi

ROMA - Per Emerson Palmieri al Chelsea è fatta, per Edin Dzeko quasi. Aspettando la risposta del centravanti, Antonio Conte ha in mano il sì dell'esterno. C'è l'accordo con la Roma e con il calciatore che arriverà in Premier League per 20 milioni di euro più bonus. Un affare vantaggioso per tutti: il difensore, attualmente chiuso da Kolarov, realizza il sogno di giocare nel campionato inglese e il club di Pallotta mette a bilancio una clamorosa plusvalenza che le consente sistemare i conti e rientrare nei rigidi parametri del fair play finanziario. Emerson due anni e mezzo fa era costato due milioni, oggi Monchi lo rivende a oltre dieci volte quella cifra. Roma, Schick lavora sodo. Totti osserva a bordo campo

DZEKO, CHE FAI? - A questo punto, si attende solo la decisione di Dzeko che anche oggi si è confrontato con la propria famiglia e con i suoi agenti sull'eventualità del trasferimento a Londra. Un possibile cambio di maglia che lo ha colto di sorpresa (aveva appena acquistato casa a Roma), ma che può rappresentare un'opportunità quasi irripetibile a 32 anni. Roma e Chelsea trattano solo sulla formula di pagamento e sui bonus. Dzeko prende tempo, ma il richiamo della Premier è forte. Monchi ha fretta di sapere: solo dopo avere chiuso il doppio affare da 50 milioni più bonus potrà concentrarsi sulle trattative già avviate in entrata. «Quando sui giornali non escono i nomi che sta seguendo, un direttore sportivo è soddisfatto», aveva detto il ds prima di Inter-Roma. I tifosi romanisti sperano nel colpo a sorpresa. Saranno ultimi giorni di mercato con il fiato sospeso.