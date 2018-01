De Vrij rinnoverà con la Lazio. Inter e Barcellona però restano alla finestra

ROMA - «La clausola di De Vrij è valida non solo per l'estero ma anche per l'Italia. Noi siamo sereni». Così il ds della Lazio Tare aveva chiarito due giorni fa le voci sul rinnovo del difensore olandese. La firma ancora non arriva ma ormai è solo una questione di formalità. De Vrij rinnoverà con i biancocelesti e non andrà via gratis dalla capitale. A giugno poi si vedrà. Sul giocatore è ancora forte l'interessamento di Inter e Barcellona che restano alla finestra pronte ad intervenire. E' tramontata invece l'ipotesi Juventus che non ha mai seguito la pista del centrale olandese: «De Vrij non è mai stato un nostro obiettivo», ha dichiarato ieri Marotta.