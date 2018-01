Calciomercato, Intesa tra Roma e Chelsea ma decide Dzeko

ROMA - Tutto è fermo, anzi no. La trattativa Roma-Chelsea non ha fatto registrare passi in avanti nemmeno ieri, ma non può considerarsi saltata. È una situazione di impasse e molto dipende dalla volontà del giocatore. Che chiede un contratto fino al 2020, mentre il club inglese ha scelto una policy interna secondo la quale per i giocatori over 30 non intende andare verso le richieste del giocatore. Il Chelsea vuole capire nelle prossime ore se deve cambiare obiettivo, ma continua ancora ad aspettare Dzeko. Samp-Roma, i top e i flop: Antonucci senza paura, Kolarov in serata no Anche la Roma non considera saltata la trattativa per la cessione di Dzeko ed Emerson, ma la ritiene ancora distante dalla conclusione. Monchi è in attesa, anche perché le cessioni devono essere propedeutiche a un paio di acquisti che sta preparando. Il direttore sportivo è molto avanti per Vidal e sta lavorando per Sansone.

TRA DI FRANCESCO E CONTE - È ancora tutto aperto, sotto la regia di Franco Baldini, ma è chiaro che ogni giorno che passa complica la conclusione dell’affare, con il mercato che chiuderà i battenti mercoledì. Il centravanti non scende neppure dalla richiesta economica, che è di sei milioni a stagione. Dzeko è stato decisivo contro la Sampdoria, firmando il gol del pareggio nei minuti di recupero. Di Francesco fino a quando lo avrà a disposizione continuerà a utlizzarlo. Conte fa la spesa in Serie A: tutti gli acquisti del Chelsea in Italia Quindi è candidato a partire titolare anche domenica nella gara di ritorno contro la Samp. Antonio Conte a Londra è in attesa e ha fatto una richiesta precisa alla società: «Quando l’organico non è sufficientemente vasto devi giocare sempre con gli stessi giocatori, ma non è facile e la notte non ci dormo», ha detto l’allenatore dei Blues. Nonostante i dubbi di Dzeko le società stanno ancora lavorando per arrivare a un accordo, limando sulle differenze che ancora esistono.

