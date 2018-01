Perché la Roma deve vendere: la cessione di Salah non è bastata

ROMA - Il calcio ai tempi del fair play finanziario è sempre più cinico, e porta i club a scelte, in termini di calciomercato (in uscita), non sempre digerite da parte della tifoseria. E’ lo stato dell’arte di ciò che sta avvenendo sulla piazza capitolina, dove l’As Roma è pronta a cedere uno dei pezzi più pregiati, il 31enne attaccante bosniaco Edin Dzeko, ad un top club straniero (tra le ipotesi il Chelsea di Antonio Conte) per fare cassa (si stimano 50 milioni di euro più bonus considerando anche la vendita del difensore Emerson Palmieri) e riequilibrare i conti societari.

Lo strano progetto di Monchi

Al 30 giugno 2017 i giallorossi hanno fatto registrare una perdita di 42 milioni di euro (-13,98 milioni nel 2015/16) e un patrimonio netto negativo per 88,9 milioni (-117 milioni nel 2015/16). Un risultato molto superiore alle attese, soprattutto, nell’analisi aggregata del triennio di riferimento 2016/17, 2015/16 e 2014/15, andando oltre la soglia dell’accordo transattivo stabilito con l’Uefa l’8 maggio 2015 (il cosiddetto settlement agreement). Saranno gli ispettori del CFCB (Club Financial Control Panel), delegati a tenere sotto controllo i club europei, a fornire ulteriori elementi di riflessione e a prevedere sanzioni. L’Uefa, infatti, ha il diritto di chiedere al club giallorosso maggiori informazioni economico-finanziarie e non si può escludere una multa pari a 4 milioni di euro, proprio perché non sono state soddisfatte le condizioni previste dall’accordo di due anni fa. Per il futuro, gli amministratori della Roma prevedono un risultato economico, ancora negativo, ma in significativo miglioramento rispetto al 2016/17. Pur tuttavia, questi risultati sono strettamente collegati ai risultati sportivi (a partire dall’ingresso in Champions, senza passare dalle fasi preliminari) e dalle plusvalenze dei calciatori, collegate ad operazioni di vendita.

