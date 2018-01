Calciomercato, ufficiale: l'ex Lazio Mendicino va al Monza

COSENZA - Il Cosenza ha ceduto al Monza Ettore Mendicino. La notizia è ufficiale: l'attaccante classe 1990, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, si trasferisce in Brianza con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018, dopo aver collezionato coi calabresi 42 presenze (con 9 gol) tra campionato, playoff, TIM Cup e Coppa Italia Serie C. Mendicino in questa stagione è sceso in campo 19 volte con la maglia rossoblù. Nella sua carriera, dopo aver esordito in Serie A con la Lazio, ha giocato per Crotone, Ascoli, Gubbio, Taranto, Como, Salernitana, Siena e Cosenza.

