Calciomercato Roma, Sadiq torna dal Torino e va al Nac Breda

Futuro in Olanda per l'attaccante. Seck invece resta in B e passa al Novara

ROMA - E' finita l'avventura di Umar Sadiq a Torino. Il club granata ha risolto il prestito dell'attaccante, sulla carta il vice-Belotti a inizio stagione. L'attaccante in ogni caso non resterà nella rosa della Roma. Sadiq aveva richieste in Italia, ma alla fine andrà in Olanda. Il nigeriano ha scelto la Eredivisie, il Nac Breda lo aspetta a braccia aperte. "Il Torino Football Club comunica di aver definito con la AS Roma la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Umar Sadiq", si legge nella nota ufficiale.

SECK AL NOVARA - Cambia squadra invece Moustapha Seck, terzino classe 1996. Dopo la parentesi all'Empoli, la Roma ha trovato l'accordo con il Novara per il trasferimento dell'esterno in Piemonte. Seck, dunque, sarà a diposizione di Corini nella seconda parte della stagione in Serie B.

