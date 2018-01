Calciomercato Roma, Dzeko al Chelsea: oggi si decide

ROMA - Quella di ieri sera probabilmente non è stata l’ultima partita di Edin Dzeko con la maglia giallorossa. La trattativa con il Chelsea non decolla e, anzi, oggi potrebbe bloccarsi definitivamente. Questo per quanto riguarda il centravanti, mentre sempre oggi dovrebbe essere definita la cessione di Emerson Palmieri al club di Londra. Dalla sua partenza la Roma ricaverà circa 24 milioni di euro, bonus compresi. Oggi verranno definiti gli ultimi dettagli per il terzino. La Roma perde in casa contro la Sampdoria: l'ironia sul web Dzeko e la sua famiglia lascerebbero Roma controvoglia e lo farebbero solo in caso di una situazione economica particolarmente vantaggiosa. La società giallorossa, anche alla luce delle dichiarazioni di sabato di Di Francesco, che per la prima volta è uscito alla scoperto sul tema mercato, non spingerà più per trovare l’accordo con il Chelsea, lasciando il centravanti capocannoniere dello scorso campionato a disposizione del tecnico.

