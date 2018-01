Calciomercato, Deulofeu: Roma o Juventus?

ROMA - Attenzione a Gerard Deulofeu (23), che ronza attorno alla Serie A e alle sue possibilità di ritorno nel nostro campionato. Il Napoli ormai si è chiamato fuori, ma attenzione alla Juventus, che valutata la situazione Cuadrado potrebbe tuffarsi su un esterno offensivo destro di piede, come lo spagnolo, che potrebbe avere condizioni di acquisto favorevoli. E così anche la Roma ha fatto e sta facendo ragionamenti su Deulofeu in attesa che si chiariscano le vicende in uscita.

