Calciomercato, Pastore-Inter: è pressing totale

ROMA - Ieri nessun passo in avanti per lo sbarco di Javier Pastore (28) a Milano. Il suo agente, Simonian, era a Parigi e ha tessuto i contatti con il Psg, ma passerà all’offensiva solo oggi: possibile un blitz nelle prossime ore a Parigi. L’Inter conta di avere il Flaco in prestito con diritto di riscatto, anche piuttosto alto, ed è pronta a vendere a titolo definitivo Pinamonti (Sassuolo, Cagliari o estero) se servisse per recuperare soldi. Serve il via libera di Suning che nel frattempo ha ribadito il no definitivo per Ramires: resterà al Jiangsu. Ausilio ha lanciato il suo messaggio tramite Premium Sport. «Pastore è un campione. Ci fa piacere che tra noi e lui ci sia feeling. Tra il dire e il fare c’è di mezzo... il Psg». All’Inter nessuno si illude sulla fattibilità dell’operazione, ma un tentativo "pesante" sarà fatto. Serve anche un centrocampista: è spuntato Fabian Ruiz del Betis (clausola rescissoria da 15 milioni). Sembra più un’idea per la prossima stagione. Ausilio ha invece escluso gli addii di Eder e Brozovic e l’ingresso di Sturridge.

