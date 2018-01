Roma, Emerson Palmieri passa ufficialmente al Chelsea

Il calciatore ha svolto le visite mediche di rito a Londra e poi ha firmato il contratto con il suo nuovo club. Nelle casse della Roma entreranno 20 milioni più nove di bonus: «Essere qui per me è un sogno»

ROMA - Emerson Palmieri è un nuovo giocatore del Chelsea. L'ex difensore della Roma ha sostenuto nel pomeriggio a Londra le visite mediche per il club di Antonio Conte e ha poi firmato il contratto con il suo nuovo club. Alla Roma andranno 20 milioni più nove di bonus. L'italo-brasiliano si è già messo in posa per le prime foto di rito con la maglia dei Blues, assieme a Marina Granovskaia, il collaboratore stretto del presidente Abramovich. Palmieri indosserà il numero 33. «Sono venuto qui perché questo è un grande club e con una grande storia. Oggi ho realizzato uno dei miei sogni, potendo indossare questa maglia», le prime parole del giocatore.