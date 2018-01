Inter su Lautaro Martinez e Gaitan. Nagatomo va al Galatasaray

ROMA - L'Inter è fra i club più attivi in queste ultime ore di mercato. Oltre ad insistere con il Psg per Pastore, la società nerazzurra ha messo gli occhi addosso a Lautaro Martinez, giovane campione del Racing Avellaneda di cui si parla un gran bene. Il club più insidioso nella corsa al gioiellino argentino è l'Atletico Madrid che lo segue da tempo. L'offerta dell'Inter è intorno ai 12 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore dal prossimo giugno.

NAGATOMO AL GALATASARAY - Intanto in uscita è fatta per il trasferimento in Turchia di Nagatomo, giocatore ai margini del progetto di Spalletti. Il calciatore domani mattina farà le visite mediche per il Galatasaray.

IPOTESI GAITAN - Si è parlato anche di un interessamento per il centrocampista Nicolas Gaitan dell'Atletico Madrid che però piace anche allo Zenit di Mancini. I russi, al contrario dell'Inter, sarebbero disposti ad acquistare il cartellino del giocatore. I nerazzurri invece punterebbero al prestito.