Diretta calciomercato: acquisti, cessioni, tutte le trattative live

ROMA - Scatta il conto alla rovescia, oggi alle 23 si chiuderà il calciomercato invernale ed è corsa all'acquisto last minute. Seguiremo la giornata in tempo reale su Corrieredellosport.it raccontandovi tutte le trattative e gli aggiornamenti sugli affari conclusi.

22.23 - NAPOLI-POLITANO: I DETTAGLI DELL'ACCORDO, C'E' PURE FARIAS

Per arrivare a Politano, il Napoli ha dovuto prima ingaggiare Farias dal Cagliari (10 milioni, contratto fino al 2021), per poi girarlo al Sassuolo in prestito con Ounas. Al club emiliano, inoltre, andranno 27 milioni di euro.

22.22 - CAGLIARI, SALTA COFIE

Saltata la trattativa con il Genoa per il centrocampista

22.14 - NAPOLI-POLITANO: CI SIAMO

Trovato l'accordo tra il club azzurro e il Sassuolo, che avrà Ounas in prestito e 27 milioni di euro per l'attaccante romano. E' una corsa contro il tempo per firmare i documenti entro le 23.

22.01 - NAPOLI-POLITANO: OFFERTO OUNAS AL SASSUOLO

Il franco-algerino ha detto sì al trasferimento in prestito in Emilia. L'attaccante romano passerebbe in azzurro per una cifra vicina ai 25 milioni. In questo momento prosegue la trattativa al Melìa.

21.43 - BENEVENTO, UFFICIALE L'ARRIVO DI TOSCA

Alin Tosca, difensore rumeno (terzino sinistro) del Real Betis, arriva in prestito al club sannita. Da domani si allenerà con il gruppo di De Zerbi

21.38 - NAPOLI, INCONTRO CON FARIAS

Giuntoli ha incontrato l'agente dell'attaccante brasiliano in forza al Cagliari, Mariano Grimaldi

21.34 - BENEVENTO, UFFICIALE: DI CHIARA IN PRESTITO AL CARPI

L'esterno lascia la squadra di De Zerbi e approda nel club di Serie B fino a giugno

21.17 - INTER, PROBLEMA ALL'ADDUTTORE PER ICARDI

L'attaccante argentino ha lasciato in anticipo l'allenamento di oggi. E' in dubbio per la sfida con il Crotone

20.59 - VERONA, UFFICIALE: PRESO AARONS IN PRESTITO DAL NEWCASTLE

L'esterno offensivo inglese è stato "raccomandato" da Benitez al suo ex vice, Pecchia

20.37 - CHIEVO, UFFICIALE: PRESO GIACCHERINI

Il centrocampista, che vestirà la maglia numero 17 e sarà a disposizione di Maran da domani, arriva in prestito dal Napoli

20.30 - BOLOGNA, UFFICIALE ORSOLINI

L'esterno offensivo passa in prestito dalla Juventus al club rossoblù

20.28 - SASSUOLO, UFFICIALE BABACAR

L'attaccante senegalese arriva dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro

20.27 - FIORENTINA, UFFICIALE FALCINELLI

L'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo

20.23 - ROMA, UFFICIALE L'INGAGGIO DI JONATHAN SILVA

Il terzino sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona

20.09 - TORINO, UFFICIALE: BOYE' IN PRESTITO AL CELTA VIGO

L'attaccante argentino passa in prestito con diritto di riscatto ai galiziani

19.46 - AJAX: «YOUNES TORNA AD ALLENARSI»

Il club olandese ha annunciato il reintegro dell'ala tedesca che ha un accordo con il Napoli per giugno

19.39 - TOTTENHAM, UFFICIALE LUCAS

Il brasiliano arriva a titolo definitivo dal Psg per circa 30 milioni di euro: ha firmato fino al 2023

19.33 - NAPOLI, ALTRA OFFERTA PER POLITANO

Il ds Giuntoli ha alzato l'offerta per l'attaccante, ma si è scontrato con il muro del Sassuolo: il rischio è che non arrivi nessuno

19.10 - ROMA, IPOTESI REAL SOCIEDAD PER MORENO

Il difensore messicano potrebbe approdare ai baschi in queste ultime ore di mercato