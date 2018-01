Napoli al rush finale, ma il rischio è che non arrivi nessuno

MILANO - Politano no, Farias nemmeno. Oyarzabal, troppo complicato, per Younes se ne parla a giugno. Stesso discorso per Inglese e probabilmente per Grimaldo. Maurizio Sarri non avrà rinforzi per il suo Napoli nelle ultime ore di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli - che ha presentato intorno alle 19 un'ulteriore offerta per Politano, rispedita al mittente - rischia di non portare dunque nessun nuovo giocatore a Castelvolturno, eccezion fatta per Zinedine Machach, il franco-algerino prelevato a costo zero dopo la rescissione del contratto con il Bordeaux.

E' partito invece Maksimovic, destinazione Spartak Mosca e nelle ultime battute di mercato ha detto addio anche Giaccherini, che va in prestito al Chievo. Gli unici rinforzi per Sarri saranno quindi Milik e Ghoulam: i giocatori, reduci dagli interventi al crociato, si stanno già allenando con il gruppo e presto potrebbero tornare in campo per contribuire alla volata scudetto.

