Non solo Pastore: Inter, quanti no sul mercato

MILANO - Niente colpo last minute. Pastore, Schnederlin, Lobotka, Torreira, Ruiz, Gaitan: tutti saltati o comunque non destinati ad arrivare ad Appiano Gentile perché le condizioni per averli non erano quelle giuste. In compenso l’Inter avrà Lautaro Martinez, il talento del Racing che tante squadre (l’Atletico Madrid su tutte) vogliono: il ds Ausilio, dopo aver raggiunto un accordo con gli agenti del giocatore sbarcati a Milano, è pronto per volare in Argentina e chiudere l’operazione. Da vedere se si imbarcherà per Buenos Aires già nei prossimi giorni perché l’Inter è decisa a bruciare la concorrenza e ad aggiudicarsi per la prossima stagione questo talento. Lavorare in ottica 2018-19 è più facile per il club di corso Vittorio Emanuele perché il triennio del settlement agreement sarà concluso e fare investimenti risulterà meno complicato rispetto a quanto successo fino a ieri, quando l’unica formula “concessa” ad Ausilio e Sabatini era il prestito con diritto di riscatto. Calciomercato, non solo Pastore. Le 10 trattative saltate

NIENTE PASTORE - La pista che portava al Flaco si è inaridita definitivamente in mattinata dopo che una manciata di ore prima l’agente del calciatore, Simonian, credeva di aver avuto mandato a provare un rilancio (fino a 25 milioni più bonus) con l’obiettivo di convincere il Psg. Invece niente: lo stop è stato definitivo sia perché non tutti erano convinti della soluzione Pastore sia (soprattutto) perché l’investimento avrebbe messo a dura prova i libri contabili nerazzurri. Ausilio: «Non c’erano le condizioni economiche per prenderlo, ma siamo comunque competitivi per la Champions». Simonian ha lasciato Milano per far ritorno in Argentina non nascondendo la sua irritazione per la fumata nera e il calciatore, alle prese con un leggero problema muscolare, adesso chiuderà la stagione alla corte di Emery. Magari se ne riparlerà in estate. Magari...

