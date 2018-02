Inter, Ausilio: «Pastore mai trattato». Insulti dei tifosi a Zhang jr

MILANO - ''Non c'è stata mai una trattativa per Pastore. Ho già detto ieri che non c'erano le condizioni economiche e non tecniche. Dovevamo fare il mercato con prestiti con diritto, il Psg on ha mai aperto a questa formula e quindi mi sento di dire che non c'è mai stata una trattativa''. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio commenta così il mancato arrivo dell'attaccante del Psg Javier Pastore. Un'operazione che avrebbe bloccato la cessione di Brozovic al Siviglia: ''C'era una manifestazione d'interesse. Ma non abbiamo approfondito, non avevamo sostituto all'altezza e Spalletti punta molto su di lui. E' un giocatore di caratura internazionale''. Commenti anche su Pinamonti e le voci di Icardi al Real Madrid: «Per il ragazzo l'operazione fatta in un certo modo poteva andarci bene, c'era un principio d'accordo con il Sassuolo, poi conta il parere del calciatore, che ha preferito rimanere questi sei mesi all'Inter. Icardi? Non commento il post ma il campo e il lavoro. I fatti hanno dimostrato che non c'era nulla. Mai trattata la sua cessione. Circolano molte cose dimostrate false e per me sono altre le cose che contano".

INSULTI A ZHANG - Il mercato interista non ha soddisfatto parte della tifoseria nerazzurra. Diversi i tifosi che hanno preso d'assalto la bacheca Instagram di Steven Zhang, figlio del patron nerazzurro Zhang Jindong, e commentato con insulti gli ultimi post. «Non hai preso Pastore, se non hai i soldi vendi la società e tornatene a casa», uno dei commenti più 'sobri'. «Siete una delusione, l'Inter merita di meglio», un altro commento di un tifoso arrabbiato. «Siete una vergogna! Non spendendo nessuno vi amerà», «Ora basta, avete stufato», gli altri commenti apparsi nella tarda serata di ieri.