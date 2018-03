Dall'Inghilterra: «La Juventus piomba su Bellerin»

LONDRA - Hector Bellerin nel mirino della Juventus. Secondo "The Guardian" il 22enne terzino spagnolo dell'Arsenal sarebbe diventato uno dei principali obiettivi di mercato dei campioni d'Italia, che già avevano fatto un tentativo la scorsa estate, ricevendo però il secco no dei Gunners che avevano a loro volta sbarrato la porta anche a Manchester City e Barcellona. Allegri il "valorizzatore": come fa vendere lui... "Ma la Juventus spingerà ancora più forte questa volta - sottolinea il quotidiano britannico -. Ha fatto anche un sondaggio per Bellerin a gennaio, ma il club bianconero sta lavorando per l'estate". Per Bellerin, però, ci vorranno almeno 45 milioni di sterline, poco più di 50 milioni di euro. (in collaborazione con Italpress)

