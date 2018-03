Dall'Inghilterra: «Napoli e Inter su Asamoah»

LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah, ma secondo il "The Sun" deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte. Sull'esterno ghanese, per il tabloid britannico, ci sono anche Inter, Napoli e Galatasaray. Proprio il tecnico italiano, il cui futuro è ancora tutto da decifrare, spingerebbe per avere l'ex Udinese a Londra dopo aver rinunciato all'idea di ingaggiare Alex Sandro, altro juventino che sembra destinato a prolungare la sua avventura in bianconero. Secondo il "Sun" se dovesse lasciare la Juventus, Asamoah preferirebbe cambiare campionato e dire si' al Chelsea piuttosto che a un altro club italiano. (ha collaborato Italpress)