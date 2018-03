Serie A Inter, Skriniar: «Resto qui. De Vrij? Ci aiuterà»

MILANO - Il difensore Milan Skriniar ha fatto il punto in casa Inter a due giorni dal match contro la Sampdoria. "Per me sarà una partita speciale - ha dichiarato ai microfoni di Premium Sport - È sempre così quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro sono molto forti, ma noi siamo l'Inter e dobbiamo andare a Genova per vincere. Le parole di Spalletti sulla poca qualità del gruppo? Forse il mister voleva stimolarci per dare sempre il 110% ed essere concentrati per tutti i novanta minuti. Ora dobbiamo dare il tutto per tutto, dobbiamo essere sempre al massimo anche in trasferta, dove non vinciamo da tanto tempo". Sulla partita contro il Napoli: "È stato un match difficile, loro sono molto forti ed è complicato portargli via la palla, ma in alcune situazioni abbiamo fatto bene: abbiamo creato qualche occasione, ma è anche vero che tutti dobbiamo dare qualcosa in più". Chiusura sul futuro, tra Champions e mercato: "Vogliamo andare in Champions, è il nostro obiettivo. Il possibile arrivo di De Vrij? È forte, è un giocatore di qualità e sicuramente ci aiuterà. I tifosi possono stare tranquilli, io sono contento qui e non me ne vado".

IL PROBLEMA A RANOCCHIA - Intanto ci sono problemi per Andrea Ranocchia. Il difensore non sarà in campo per la partita di domenica per un infortunio che lo ha costretto a finire prima dei suoi compagni l'allenamento di ieri. La risonanza ha evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate dopo la sosta del campionato per le Nazionali.

