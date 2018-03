Raiola: «La Nazionale fa schifo. Balotelli? Serve un ct con carattere»

MILANO - "Donnarumma o Reina in porta nel Milan la prossima stagione? Io spero che ci sia Reina". Mino Raiola - a Tutti convocati su Radio24 - lancia l'ennesima frecciata alla dirigenza rossonera e in particolare al ds Mirabelli, con il quale ha rotto i rapporti ormai diversi mesi fa.

«BUFFON MI È SIMPATICO MA...» - "Mi stupisce che Donnarumma non sia già titolare in Nazionale, anche se Buffon mi è simpatico - continua Raiola -. Ma l’Italia è fatta così. Io ho cercato di cambiarla negli ultimi 10-15 anni, però se noi diamo in mano la Nazionale a Ventura che cosa dobbiamo aspettarci? E ora la diamo a Di Biagio, che a livello di grandi risultati non ha fatto nulla. Vedremo, dipenderà tutto dai risultati che farà. Ma per me dimostriamo di non avere una direzione. Se convochiamo Buffon adesso, dovremmo portarcelo fino agli Europei. Non è così? E allora perché lo convoca? Cerchiamo di portare in Nazionale i Costacurta e i Marco Branca, che possono anche contraddire il ct e contribuire alle sue scelte. Serve un progetto, noi adesso siamo una barca che non sa dove andare".

BALOTELLI - Raiola parla anche di un altro suo assistito, Mario Balotelli, non convocato dal ct dell'Italia Di Biagio per le amichevoli con Argentina e Inghilterra nonostante le ottime prestazioni con il Nizza in Ligue 1: "Siamo dispiaciuti per la mancata convocazione di Balotelli e per le motivazioni che ha dato Di Biagio. La Federazione dà poteri totali al ct, ora è cambiato il ct ma le scelte no. La Nazionale dovrebbe rappresentare i migliori ma i migliori non vengono presi in considerazione. Dove vuole andare la Federazione? Dove vuole andare la Nazionale? Si pensa solo a cambiare il ct, dovremmo invece avere un direttore sportivo che si occupi della Nazionale. Abbiamo una Nazionale che fa schifo, piena di gente scarsa. Per portare Balotelli ci vuole carattere. Ma il carattere non lo aveva Ventura e non lo ha Di Biagio. Ci sono problemi di spogliatoio? Ma quale spogliatoio? Se fosse così, lo dicano... ".