1 di 5 Successiva

MILANO - L’Inter lavora tra presente e futuro. Per il presente, e per centrare la qualificazione alla Champions League, Luciano Spalletti ieri ha utilizzato il suo profilo Instagram. «Quell’estensione di voglia di Inter che vedo nei vostri occhi... è ciò che serve per lottare fino al traguardo» ha scritto a corredo di una foto di esultanza dei giocatori. E chiaramente non si è dimenticato di aggiungere l’hashtag #senza tregua, ormai il suo marchio di fabbrica.

© Inter via Getty Images

Spalletti chiude la polemica: «Totti? Non parliamone più»