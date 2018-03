A Manchester sicuri: «Mourinho vuole Jorginho e Alex Sandro allo United»

NAPOLI – Tante le stelle in campo stasera a Manchester (segui la diretta dalle ore 20.45) per ‘amichevole di lusso tra la nuova Italia di Di Biagio e l’Argentina di Messi e Higuain, ma gli occhi di Josè Mourinho saranno tutti per Jorginho. Questo almeno secondo il ‘Manchester Evening News’, che nella sua edizione online parla oggi di un forte interesse del tecnico della United nei confronti del regista azzurro del Napoli. «Il nazionale italiano Jorginho - si legge nell’articolo - è stato inserito nella lista dei possibili sostituti di Carrick». Napoli, la lista di Sarri e Giuntoli: chi può arrivare e chi può partire Ma Jorginho non è l’unico nome sul taccuino di Mourinho: «I ‘Red Devils’ - aggiunge il tabloid – stanno progettando tre acquisti per poter competere ad alto livello nella prossima stagione: un terzino, un difensore e un centrocampista centrale visto che si preparano a perdere Michael Carrick che va verso il ritiro e probabilmente anche Marouane Fellaini, che si è rifiutato di firmare un nuovo accordo. (…) Lo United è pronto così ad affondare il colpo per il 29enne difensore belga Toby Alderweired, considerato perfettamente complementare a Eric Bailly, qualora venisse ceduto dal Tottenham con cui c’è stallo nella trattativa per il rinnovo. Sono stati inoltre contattati gli agenti di Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal (…) mentre per sostituire Luke Shaw sulla fascia sinistra piacciono Alex Sandro della Juventus, Danny Rose del Tottenham e il giovanissimo (20 anni, ndr) Kieran Tierney del Celtic».

