In Inghilterra: «Il Chelsea scarica Conte, al suo posto arriva Allegri»

LONDRA - Sulla panchina del Chelsea ci sarà ancora un allenatore italiano nella prossima stagione. Ma non sarà Antonio Conte. In Inghilterra sono sicuri che sarà Massimiliano Allegri a raccogliere il testimone dell'ex ct azzurro: l'attuale allenatore della Juventus ha confessato di volersi misurare all'estero una volta chiusa l'esperienza bianconera e, con Conte che a fine stagione si vedrà dare il benservito da Roman Abramovich, la panchina del Chelsea sarebbe quasi una destinazione naturale. Del resto non è la prima volta che Allegri viene accostato alla Premier League: più volte il suo nome è stato fatto per il dopo-Wenger all'Arsenal.

ALLEGRI CARICA LA JUVE

ABRAMOVICH SCARICA CONTE - Per la panchina dei Blues, Allegri è in vantaggio sui vari Luis Enrique, Tuchel e Sarri. Di sicuro Conte resterà al timone fino a fine stagione per quanto, dopo la sconfitta col Tottenham, le chance per il Chelsea di qualificarsi per la prossima Champions siano ridotte al lumicino. Il tecnico salentino, in scadenza nel 2019, non ha alcuna intenzione di dimettersi e Abramovich, che in caso di separazione a fine stagione dovrà accollarsi anche l'ingaggio del prossimo anno (circa 10,8 milioni di euro), non vuole pagare a vuoto Conte - oltre ai nove membri del suo staff - fino a giugno. (in collaborazione con Italpress)