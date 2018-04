Milan, è ufficiale: Gattuso rinnova fino al 2021

ROMA - Mancava soltanto l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Rino Gattuso ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2021. «Grazie per l’opportunità. Senza Fassone e Mirabelli non sarei stato qua. Sono contento di allenare una squadra come il Milan, devo ringraziare i ragazzi che mi hanno dato tanta disponibilità. Speriamo di continuare come abbiamo fatto in questi quattro mesi e di riportare il Milan dove è abituato a stare».

FASSONE - «Non abbiamo discusso neanche tanto con il mister – ha detto Fassone da Casa Milan -. Abbiamo messo a fuoco il nostro progetto che riteniamo estremamente interessante. Rino sarà l’allenatore per i prossimi tre anni».