Rui Patricio, lo Sporting apre al Napoli: «Il sostituto sarà italiano?»

NAPOLI - La sconfitta di Firenze ha riassopiti gli entusiasmi a Napoli, dove i tifosi avevano iniziato a credere seriamente allo scudetto dopo la vittoria sul campo della Juventus tornata ora a +4 sugli azzurri a tre giornate dalla fine del campionato. Ma la dirigenza azzurra non può permettersi di farsi condizionare dalla delusione e continua a lavorare per la squadra del futuro. E in tal senso arriva una notizia di una certa rilevanza dal Portogallo, dove parlano di uno Sporting pronto ad aprire la porta d’uscita per il 30enne portiere Rui Patricio il cui sostituto potrebbe essere italiano. Calciomercato Napoli, la lista di Giuntoli (l'ultimo è un nome nuovo) «L’erede del nazionale portoghese - scrive ‘A Bola’ sulla sua edizione online - corteggiato dal Napoli pronto a offrire 20 milioni di euro, potrebbe essere il 32enne Emiliano Viviano della Sampdoria. Il contratto di Viviano con club ligure, che lo prese dal Palermo per 2,3 milioni, scade nel 2021 e la base minima per trattare è dunque 3 milioni. Di certo moti meno quelli che lo Sporting incasserebbe da un eventuale cessione di Rui Patricio al Napoli».

