Dal Portogallo, «Il Napoli raddoppia lo stipendio a Rui Patricio»

ROMA - Uno stipendio raddoppiato rispetto a quanto prende allo Sporting Lisbona. Secondo il quotidiano «A Bola» sarebbe questa la mossa del Napoli per convincere Rui Patricio a sbarcare in Italia. Napoli, ecco i 10 colpi migliori di mercato dell'era De Laurentiis L'erede designato di Pepe Reina andrebbe ad incassare 4 milioni di euro lordi a stagione firmando un contratto quadriennale. Rui Patricio avrebbe chiesto un consiglio anche al connazionale Mario Rui prima di dare una risposta alla società partenopea.

STOP LENO - Una conferma indiretta della pista scelta del Napoli arriva anche dalla Germania. L'agente di Leno, Uli Ferber ha escluso la pista partenopea parlando al quotidiano Bild: «C'è stata una trattativa che però si è interrotta. Per noi il Napoli non è una possibilità». Intanto dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro di Pepe Reina: lo spagnolo ha già fatto le visite mediche con il Milan ma stando a quanto riportato dal Daily Mirror avrebbe sul tavolo anche una proposta importante del Liverpool. Klopp vorrebbe far tornare Reina (la prima esperienza con i Reds dal 2005 al 2013) per avere un vice di esperienza alle spalle di Loris Karius.

