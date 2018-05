Inter, depositato il contratto di De Vrij: ora sotto con gli altri obiettivi

MILANO - Il primo grande colpo è stato messo a segno e l'Inter 2018/19 - in attesa di capire come finirà la corsa per un posto in Champions League - inizia a prendere forma. La società nerazzurra ha infatti depositato il contratto di Stefan De Vrij e attende ora gli ultimi dettagli per concludere gli affari legati a Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez e punta a riscattare Joao Cancelo e Rafinha. Il primo colpo in entrata è quindi De Vrij: il 26ene difensore olandese, oggi alla Lazio, arriverò a Milano a parametro zero e ha firmato un contratto quinquennale da 3,8 milioni di euro netti più bonus. Ironia della sorte, la sua ultima gara in biancoceleste potrebbe essere proprio contro l'Inter, nello scontro diretto del prossimo 20 maggio per l'Europa che conta.

Inter, Brozovic suona la carica: «Andiamo in Champions»