Roma, idea Laxalt. L'Inter su Bruno Peres

ROMA - Monchi è molto attento al mercato italiano, al quale attingerà per rinforzare la Roma in vista della prossima stagione. Il ds cerca un esterno difensivo destro da affiancare a Karsdorp, l’olandese che era stato acquistato per fare il titolare, ma ha giocato una sola partita a causa di due interventi al ginocchio. Intanto con il Genoa sono ripresi i contatti per Laxalt (che gioca a sinistra ma potrebbe essere utilizzato anche dalla parte opposta) era già stato seguito a gennaio. In Liguria potrebbe finire qualche giovane della Roma in contropartita. A gennaio l’uruguaiano era stato trattato fino agli ultimi giorni di mercato, prima in uno scambio con Bruno Peres, poi in prestito. A poche ore dalla conclusione delle operazioni, Monchi aveva incontrato a Milano il ds rossoblù Donatelli per parlare dello scambio. L’affare non andò in porto anche per la resistenza di Bruno Peres a trasferirsi a Genova. Ma i due club sono tornati a parlare. Monchi progetta: nasce la Roma junior

Diego Sebastian Laxalt ha venticinque anni, è uruguaiano, è uno dei giocatori più importanti del Genoa. Di Francesco lo segue da quando era al Sassuolo. Bruno Peres potrebbe essere ceduto, anche se ha avuto un buon finale di stagione. Il brasiliano è diventato un obiettivo dell’Inter, che potrebbe non riscattare Joao Cancelo e cerca sul mercato italiano un’operazione non troppo onerosa. Ieri il procuratore del brasiliano era a Trigoria per parlare con Monchi. Oggi incontrerà Ausilio, ds interista. Bruno Peres è apprezzato da Spalletti, che lo ha allenato lo scorso anno in giallorosso. Roma e Genoa hanno avuto un aggiornamento per Laxalt meno di un mese fa. La trattativa questa volta potrebbe concludersi positivamente.

