Inter, Ausilio: «De Vrij? Mai mancato di rispetto alla Lazio»

MILANO - ''Anche i muri sanno dove andrà a giocare De Vrij. Ma noi non abbiamo mai parlato e mancato di rispetto alla Lazio, non abbiamo mai detto una parola ufficiale''. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha risposto così, nel pre-partita della sfida con il Sassuolo, alle polemiche sul caso del difensore. Il 26enne olandese, oggi alla Lazio, ha infatti firmato un contratto quinquennale con il club nerazzurro a partire dalla prossima stagione. ''De Vrij è un professionista serissimo - ha proseguito Ausilio - ha fatto 6-7 gol, alcuni salvataggi sulla linea. È un giocatore serio come serie sono sia Inter che Lazio''. Il direttore sportivo ha fatto il punto anche sulla situazione relativa a Cancelo e Rafinha: ''Inutile girarci intorno, per il loro riscatto il problema è solo il parametro economico - ha spiegato -. Per il resto, di loro siamo felicissimi, come della squadra. La nostra stagione merita una sufficienza piena, ma vogliamo qualcosa di più e speriamo di ottenerla tra oggi e settimana prossima'', ha concluso Ausilio.