Mirabelli: «Donnarumma? Non vogliamo venderlo. Se poi dovesse chiedercelo lui...»

Il ds del Milan sul mercato: «Gigio è un nostro patrimonio e non vogliamo privarcene. Belotti? Non parliamo di calciatori che giocano in altri club»

ROMA - «Dobbiamo difendere il sesto posto. Sognavamo qualcosa di diverso ma è tosta quando cambi così tanto. Ci vuole il giusto tempo. Tenere i big anche il prossimo anno? Assolutamente. Il nostro vero obiettivo era rifondare la squadra e aprire un ciclo con ragazzi forti ma giovani. Noi siamo il Milan e il nostro obiettivo è migliorare la rosa, non smantellarla».

Parola del ds del Milan Mirabelli che ai microfoni di Sky Sport 24 ha fatto un punto sul mercato rossonero: «Sapevamo che sarebbe stato complicato vincere da subito. Siamo convinti che ci faremo valere nelle prossime stagioni. Belotti? Non parliamo di giocatori che sono in altri club. La maglia di Donnarumma rifiutata dai tifosi? Noi dobbiamo pensare che Donnarumma è un patrimonio assoluto del nostro Milan. Ci auguriamo che resti con noi. Se un giocatore viene da noi e ci esprime la volontà di non continuare con noi e arriva un club che fa un'offerta congrua, allora se ne può parlare. Ma Donnarumma non ci ha mai chiesto di andare via. Donnarumma è un patrimonio del Milan e del nostro calcio, non abbiamo messo in preventivo il fatto di dare via Gigio. Noi vogliamo solo calciatori che vogliono aprire un ciclo importante con noi».