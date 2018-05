Napoli, tutto sul pranzo tra Sarri, Giuntoli e De Laurentiis

ROMA - Si è svolto oggi intorno alle 13 l'incontro di oggi tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Andiamo a rivivere la giornata in diretta, minuto per minuto.

L'ATTUALE ACCORDO - Il contratto di Maurizio Sarri, attualmente, con scadenza 2020, prevede due finestre, che consentirebbero al tecnico di liberarsi, pagandolo una clausola di otto milioni: la prima, quella attualmente aperta, scade il 31 maggio; la seconda, invece, sarebbe utilizzabile l’anno prossimo, nello stesso periodo, primo febbraio 31 maggio.

16.30 - Secondo le prime indiscrezioni c'è ottimismo tra le parti: non è escluso che nelle prossime ore possa essere definito il rinnovo con aumento sostanzioso dell'ingaggio per Sarri.

15.45 - Petizione dei tifosi per Sarri: «Resta, tu come il Che»

15.36 - Svelato il luogo dell'incontro: è avvenuto nella casa di Maurizio Sarri

15.25 - Domani sera ci sarà la cena di fine stagione: un'altra occasione d'incontro tra Sarri e De Laurentiis

15.20 - Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, l'incontro sarebbe stato di carattere interlocutorio e per ora non sono previsti altri meeting.

14.56 - Nessuna dichiarazione al rientro a Castelvolturno, i volti dei protagonisti comunque erano sorridenti.

14.53 - Cristiano Giuntoli, Edoardo De Laurentiis e Maurizio Sarri sono rientrati a Castel Volturno, è terminato l'incontro con Aurelio De Laurentiis.

14.45 - Intanto il portiere Rafael dice addio al Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Vorrei restare in Italia o Europa, è arrivato il momento di cambiare, ho deciso di andar via, ringrazio la società e il presidente che si è fidato di me. Ho vissuto cinque anni eccezionali, conoscendo persone uniche e trovando tanti amici, imparando tanto con Benitez e Sarri. Sento questa città ormai come casa mia».

14.30 - Manca mezzora all'inizio della sessione pomeridiana che verrà diretta da Sarri a Castel Volturno: cresce l'attesa per sapere l'esito dell'incontro tra l'allenatore e De Laurentiis.

14.00 - «Il futuro di Hysaj? Resterà al Napoli con o senza Sarri». Così Mario Giuffredi, agente del difensore Elseid Hysaj, ha commentato la situazione legata al futuro del proprio assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

13.25 - All'incontro è presente anche l’amministratore delegato Andrea Chiavelli

13.15 - La sessione pomeridiana è prevista per oggi pomeriggio e quindi entro le 15 Sarri dovrà tornare a Castel Volturno

13.05 - Questa mattina intanto a Castel Volturno è andata in scena una normale seduta di lavoro in vista dell'ultima giornata di campionato. Gli azzurri giocheranno domenica alle 18.00 in casa contro il Crotone.

12.57 - Del futuro di Sarri nelle ultime ore ha parlato anche Capello: ««Sta facendo bene al Napoli, ma non chiedetemi se resterà: lo dovranno decidere lui e la società. Tutto dipenderà dalle ambizioni del Napoli».

12.54 - Il meeting inizialmente era previsto a Castel Volturno ma i piani sono cambiati. Il luogo dell'incontro rimane misterioso: questi sono i 10 punti che allenatore e presidente metteranno sul tavolo

12.45 - A pranzo col presidente. Maurizio Sarri, il tecnico del Napoli, verso le 12.15 ha lasciato Castel Volturno assieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e al vicepresidente del club Edoardo De Laurentiis per raggiungere Aurelio e discutere del futuro.

De Laurentiis-Sarri, ci siamo: la clausola scade il 31 maggio

