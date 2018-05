Dalla Francia: «Balotelli piace al Marsiglia di Garcia»

ROMA - Sarebbe Mario Balotelli il primo obiettivo per il Marsiglia di Rudi Garcia. L'attaccante italiano, che lascerà il Nizza, è corteggiato da alcuni club di serie A ma, stando a quanto riportato da L'Equipe, potrebbe proseguire la sua avventura professionale in Francia. Sul calciatore è forte l'interessamento del Marsiglia, intenzionato a rinforzare con un pezzo da novanta il suo attacco, fin troppo fragile e poco concreto. A convincere Garcia sulla necessità di puntare gran parte del budget di mercato su un bomber è stata la finale di Europa League persa proprio dal Marsiglia per 3-0 contro l'Atletico Madrid. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare il ripetersi degli errori della scorsa estate quando il club francese riuscì ad ingaggiare solo all'ultima giornata utile Mitroglou e Abdennour, giocatori di peso che non hanno mai convinto fino in fondo Garcia.

