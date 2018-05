Inter, Thohir: «Spalletti resta, rafforzeremo la squadra»

GIACARTA (INDONESIA) - "L'obiettivo era tornare in Champions League entro cinque anni e quest'anno ci siamo riusciti". Dall'Indonesia Erick Thohir, presidente dell'Inter, festeggia il quarto posto. I nerazzurri tornano in Champions e sognano subito in grande: per Thohir le semifinali sono un traguardo raggiungibile. "Per raggiungere questo obiettivo, manterremo Luciano Spalletti in panchina e cercheremo di accontentare le sue esigenze - le sue parole riportate da fcinternews.it - Poi rinforzeremo la squadra comprando giocatori nuovi. E ovviamente rinforzeremo la società stessa". (Ha collaborato Italpress)