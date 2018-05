Il papà di Hamsik: «Ha tre offerte dalla Cina, può partire»

ROMA - «Ci sono tre club cinesi su Marek». Il papà di Hamsik, Richard, spaventa i tifosi del Napoli parlando del futuro del capitano azzurro che potrebbe essere lontano dall'Italia. Il padre di Marekiaro ha parlato ai microfoni del portale slovacco Pravda: «L'offerta per lui è di 10 milioni e il loro interesse è serio. Napoli, non solo Rui Patricio: spunta il "Donnarumma ucraino" Aggiungo che le trattative non sono facili visto che il problema della Cina è che ci sono dei periodi di contrattazioni e il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente De Laurentiis per una sua cessione, ora toccherà a Venglos», ha concluso Richard Hamsik.