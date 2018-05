West Ham, ufficiale Pellegrini: contratto triennale

ROMA - Adesso c'e' anche l'ufficialita'. Manuel Pellegrini e' il nuovo allenatore del West Ham. Lo ha confermato il club londinese con un comunicato sul proprio sito internet. Il tecnico cileno, reduce dall'esperienza in Cina sulla panchina dell'Hebei Fortune, ha firmato un contratto triennale con gli "hammers". "Sono felice di dare il benvenuto a Pellegrini, e' uno degli allenatori piu' rispettati al mondo e non vediamo l'ora di lavorare con lui - ha dichiarato il presidente David Sullivan -. Per noi era importante scegliere una manager che conoscesse bene la Premier League oltre che le ambizioni e la storia del nostro club e siamo sicuri che la sua presenza e il suo modo di fare calcio attirera' nuovi talenti. E' un vincitore ed e' il primo allenatore nella storia del West Ham ad aver vinto una Premier League". Pellegrini, 64 anni, torna in Premier due anni dopo il suo addio al Manchester City con cui nel 2013-2014 vinse campionato e Coppa di Lega. In carriera, oltre che in Cile, Ecuador, Argentina e Cina, in Europa ha allenato Villarreal, Real Madrid, Malaga e appunto Mancity. Ora una nuova avventura al West Ham.