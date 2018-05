Calciomercato Torino, Petrachi: «Belotti? Via per un'offerta importante»

TORINO - Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, mette il focus sul passato, presente e futuro di Andrea Belotti: "Mi sento molto sincero nel dire che la stagione di Belotti è stata una stagione in cui a noi è mancato manchissimo. Dopo quello che aveva fatto l'anno scorso. Però ha subito degli infortuni pesanti, al ginocchio. Non banali - dice a Radio Sportiva - il suo recupero per Italia-Svezia fu una forzatura? No, non abbiamo anticipato i tempi. Belotti potenzialmente aveva tutti i test biomeccanici positivi, certo non era al top della condizione e si è trascinato il fatto di non essere arrivato al top per un po' di tempo. Forse si poteva aspettare ancora un po', per un fatto di condizione e non perché stesse male. Comunque poi nel finale è stato un giocatore diverso, è andato in doppia cifra. Futuro? Noi abbiamo fatto il rompete le righe, nessun colloquio personale. Belotti è un giocatore del Torino che il Torino si tiene stretto. Lui resta un punto fermo. Però c'è il mercato. Dovesse andare via, dovrebbe arrivare un'offerta importante. Vale ancora la clausola da 100 milioni? L'ultima parola spetta a Cairo, non posso dire oggi una cifra perché alla fine potrei essere smentito. Non voglio fare figure...".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO