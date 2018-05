Napoli, tutti i nomi che può portare Ancelotti

ROMA - Un rilancio in stile De Laurentiis, un rilancio in grandissimo stile che proietta improvvisamente il Napoli da outsider di lusso e di classe nell'Europa che conta a temibile potenza. L'arrivo di Ancelotti ha scosso l'Europa calcistica, presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con un tecnico di questo calibro alza ovviamente le aspettative dei tifosi per quanto riguarda campionato e coppe, oltre che ovviamente per il prossimo calciomercato che si annuncia entusiasmante. Benitez portò subito Reina, Raul Albiol, Callejon e Higuain, ci si aspetta altrettanto in quest'estate. Andiamo a vedere quali sono le priorità, le suggestioni, le occasioni e i sogni che traghetteranno i tifosi del Napoli fino all'inizio della stagione.