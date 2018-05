Balotelli al Napoli, l'indizio arriva da Twitter

ROMA - Ci sono ex che hanno lasciato un segno indelebile come Cavani, Lavezzi e (ormai) Reina. Poi ci sono giocatori meteore (o quasi) come El Kaddouri, De Guzman, Pavoletti. Infine le colonne come Ciro Ferrara e Fabio Cananvaro, oltre ai calciatori della rosa attuale. Al momento la pagina Twitter del Napoli segue 98 profili tutti legati alla società. Ci sono anche gli sponsor e alcuni tra i più prestigiosi club del mondo. C'è un'unica eccezione che, però, fa rumore: è quella di Mario Balotelli. Sì, proprio l'attaccante in uscita dal Nizza che ha già più volte espresso il suo desiderio di tornare in Italia. Sotto il Vesuvio, magari. Soprattutto adesso che in panchina siederà un Pallone d'Oro come Carlo Ancelotti.

Mario a Napoli verrebbe di corsa e da tempo il suo nome è inserito nel taccuino del ds Giuntoli. L'indizio di Twitter non è da sottovalutare e potrebbe anzi lasciar intendere che fra le due parti ci sia più di qualche semplice chiacchiera. Addirittura secondo France Football la trattativa con il procuratore Mino Raiola sarebbe ben avanzata. Non vi bastano due indizi? Allora vi aggiungiamo una prova, le parole del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère: «Mario è ancora sotto contratto con noi ma non vi nascondo che l'Italia lo attrae». Balotelli al Napoli sotto la guida di Ancelotti: i tifosi azzurri sognano in grande.