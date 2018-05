Kluivert più Berardi: il piano della Roma

ROMA - Kluivert non esclude Berardi. Uno a destra l’altro a sinistra, per avere due esterni d’attacco per ogni fascia che siano interscambiabili. Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto per Kluivert. Monchi ha sentito Raiola, l’interesse della Roma resta concreto, il direttore sportivo prepara l’offerta per l’Ajax. La Roma aspetta il momento giusto per entrare nel vivo dell’operazione. Justin Kluivert ha solo diciannove anni e in Olanda sono certi che andrà alla Roma. Kluivert più Berardi, un destro che gioca a sinistra e un mancino che parte a destra. Monchi gioca su due tavoli. Con i dirigenti del Sassuolo avrà un contatto in questo fine settimana. Di Francesco è pronto a scommettere sul rilancio dell’attaccante calabrese.

Al Sassuolo piacciono diversi giovani della Roma, tra i quali Antonucci e Valeau. Al tecnico giallorosso servono più gol degli esterni, non bastano quelli di Dzeko per provare a vincere. E servono due titolari per ruolo, soprattutto sulle fasce, dove il dispendio di energie è maggiore, secondo l’allenatore. Gli altri sono altri due giovani, Schick e Ünder, con uno tra El Shaarawy e Perotti che potrebbe partire. Senza dimenticare Florenzi, che con il ritorno di Karsdorp al cento per cento l’anno prossimo raramente farà il terzino, pur essendo considerato un jolly. Su Kluivert junior ci sono altre squadre, Barcellona e Manchester United su tutti, ma Mino Raiola ha un discorso avviato con la Roma. Il costo di Kluivert si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra alla portata del club giallorosso.

