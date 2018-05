Il nuovo Napoli meraviglia che ha in mente Ancelotti

© EPA

E adesso che si ricomincia, che il passato sa (ma solo apparentemente) d’una terra lontana, ciò che resta del Napoli è la sua idea di calcio, la sua modulazione, la natura sempre amabilmente gioiosa e il Progetto. [...] E non c’è neanche lontanamente il sospetto che si debba rivoluzionare, non sia mai detto: ci sono pilastri intoccabili (da Insigne a Zielinski, da Koulibaly a Milik), e semmai dovrà parlare il mercato, per suggerire d’intervenire; e, ce ne fosse la possibilità, si potrà anche sognare Karim Benzema (30) un ingaggio per il momento fuori dalla portata, però anche il piacere di ritrovare Ancelotti.