Calciomercato Inter, Spalletti: «Icardi vuol restare ma pronti a tutto»

MILANO - "Con Icardi ho parlato diverse volte: manda segnali ben precisi, non e' mai dubbioso quando ci discuti". Sono le parole dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della sua intervista a Sky Sport. "Mauro nell'Inter ci sta bene e ci vuole rimanere, poi pero' ci sono dei club che se decidono di portarti via un giocatore possono farlo - spiega - Tu magari fino al giorno prima sei inflessibile, poi sei per forza trascinato. E magari sei anche contento di andare con loro. Bisogna essere pronti a tutto, pero' per il momento non ci sono segnali ne' dubbi su quella che sia la volonta' di Icardi. Il fatto che sia andato all'aeroporto a prendere Lautaro Martinez la dice tutta sul rispetto che ha verso i suoi compagni. E questo e' il motivo per cui lui veste la fascia di capitano".