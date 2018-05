Lazio, De Vrij: «Non volevo giocare contro l'Inter»

ROMA - Stefan De Vrij prova a mettersi alle spalle la serata sfortunata di con cui ha salutato il popolo biancoceleste. Dal ritiro della nazionale olandese, il difensore torna a parlare di quanto successo in Lazio-Inter: «Non volevo nemmeno giocarla quella partita, l'ho anche comunicato alla Lazio, sentivo che non avrei potuto giocare bene, però loro mi volevano in campo. Tutti quelli che mi conoscono sanno che ho dato tutto anche in quella partita. Non so se ci credono in Italia, ho spento tutto per una settimana e mi sono concentrato solo sull'Olanda». De Vrij poi ha confermato la durata del contratto con i nerazzurri: «Ho firmato per 5 anni. Credo ci poter ulteriormente migliorare all’Inter».