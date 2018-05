Real Madrid, ecco i nomi degli allenatori per il dopo Zidane

ROMA - L'addio di Zinedine Zidane ha lasciato di sasso il Real Madrid. L'annuncio del tecnico francese, dato in conferenza stampa alla presenza del presidente Florentino Perez, ha scatenato una ridda di voci circa il suo possibile successore in panchina. Fra i tanti nomi spuntati in questi minuti sulla stampa ce ne sono di clamorosi (alcuni oggettivamente improbabili). Una cosa è certa: sedersi al posto di un allenatore capace di vincere tre Champions League di fila sarà una missione quasi impossibile. Vi elenchiamo tutti i nomi che stanno circolando sui principali media iberici.

MASSIMILIANO ALLEGRI

Lo ha confermato una decina di giorni fa: «Resterò alla Juventus». Difficile (se non impossibile) pensare che Max Allegri possa sedere sulla panchina merengue dopo l'incontro che ha avuto con la dirigenta bianconera. Il fascino di Madrid resta però irresistibile e non sono esclusi colpi di scena clamorosi. In Spagna addirittura si parla di un possibile scambio Max-Zidane. Siamo al fantamercato. Almeno per il momento.