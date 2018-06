Lazio, il primo colpo sarà Acerbi: pronti 9 milioni

ROMA - Su un piatto della cena-summit c’era il nome di Francesco Acerbi. Lotito, Tare e Inzaghi hanno parlato di lui, è il primo nome (confermato) spuntato dal mercato. Per Inzaghi è il prescelto, ne apprezza le qualità tecniche, fisiche e umane. Il diesse Tare è partito all’assalto la scorsa settimana, ha sfruttato la presenza di Acerbi nella Capitale (ha partecipato al matrimonio di Pellegrini della Roma) per incontrarlo. Tare lo ha detto di recente: «Quando decido di comprare un giocatore voglio guardarlo negli occhi per capire il suo carattere». Tare ha guardato negli occhi Acerbi, ha visto ciò che voleva vedere e ha mosso i primi passi. La trattativa è stata aperta ad inizio settimana. La Lazio ha ascoltato la richiesta del Sassuolo: 15 milioni. E l’ha rispedita al mittente. I biancocelesti valutano il difensore, ormai 30enne, al massimo 10 milioni di euro. Si prova a chiudere a 9. Lotito e Tare possono provare ad abbassare le pretese del Sassuolo offrendo una contropartita: dai prestiti, su tutti, rientrano Cataldi (richiesto dall’Empoli), Lombardi e Palombi. La trattativa va avanti, seguiranno i tradizionali tiremmolla. Il Sassuolo fa leva sul pressing del Galatasaray (avrebbe riproposto 15 milioni per Acerbi). La Lazio fa leva sulla volontà del giocatore: accetta solo i biancocelesti, si è promesso. La Lazio spera di spuntarla, nelle idee del club il primo colpo sarà Acerbi. Il giocatore aspetta la chiamata per piombare a Roma, stavolta per le visite mediche.

